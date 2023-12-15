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Синоптики рассказали, когда в Карелии закончится оттепель

Новости. Погода
06:40, 18 Декабря 2023
фото: Александр Орлов / "Столица на Онего"

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В Гидрометцентре республики дали прогноз на ближайшую неделю.

Фронтальный раздел атлантического циклона, несущий теплый воздух с океана, приблизился к Карелии в ночь на 17 декабря. Его столкновение с холодным антициклоном принесло снегопады, а тепло Атлантики вызвало в южных районах Карелии первую за нынешнюю зиму оттепель.

В ближайшую неделю будут наблюдаться температурные качели — в понедельник немного похолодает, во вторник днем вновь ожидается потепление, причем на большей части территории Карелии. Сугробы осядут, но не растают.

Уже 21 декабря  температура воздуха приблизится к норме: по южным районам -3℃, -8℃, по северным от -7℃ до -13℃  в течение суток, 22–23 декабря похолодание продолжится: от -7℃, -12℃ по южным районам Карелии до -15℃, -20℃ на севере. Днем температура не будет выше -4℃, -9℃.

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