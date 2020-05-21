Синоптики рассказали, когда в Карелию придет лето

В предстоящие выходные на территории республики ожидаются ночные заморозки до -4 градусов.

Как сообщили "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре, в мае в республике продолжает держаться температура ниже нормы. По югу Карелии температура пока на 3-5 градусов ниже нормы, на севере – чуть повыше.

"Сейчас мы в температурах начала мая-конца апреля. Но постепенно будем входить в норму. В начале июня придет летнее тепло. Температура превысит норму – будет 20-25 градусов и даже выше", – рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Тем, кто собирается в эти выходные на дачу, придется прихватить одежду потеплее. По прогнозам синоптиков, в эти дни погоду в республике обусловит область повышенного давления, ожидается малооблачная погода без осадков. В субботу ночью на территории республики будет довольно холодно – от -4 до +1 градуса. В Петрозаводске столбик термометра остановится на отметке 0, -2.

Днем по республике воздух прогреется до 11-16 градусов, в Петрозаводске за счет восточного ветра температура составит 10-12 градусов. Возле озера в столице Карелии будет попрохладней.

"В воскресенье ночью останется минусовая температура. Днем по республике ожидается до 20 градусов тепла, в Петрозаводске 11-13 градусов тепла", – сообщили в карельском Гидрометцентре.

В начале следующей недели возможны небольшие кратковременные дожди.

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