Синоптики рассказали, когда в Карелию придет весна

О предстоящем потеплении, снегопаде и возможном апрельском похолодании рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

"В эти выходные Карелию ждет потепление, - сообщили синоптики карельского Гидрометцентра. - В воскресенье будут уже положительные температуры 0 +2, пройдет мокрый снег с доджем".

В воскресенье, 21 марта, по информации синоптиков, потепление продолжится, а снегопад усилится.

С 23 марта, уточнили синоптики, днем в Карелии установятся положительные температуры от 0 до +5, а вот ночи все еще будут холодные – от 0 до -4.

"Да, мы повернули на весну, но говорить о дружном потеплении еще рано, - сказали в Гидрометцентре. – Не исключаем похолодание в апреле".