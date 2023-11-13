Синоптики рассказали, когда в Карелию придут морозы

Погода на ближайшей неделе поменяется дважды, рассказали в республиканском Гидрометцентре.

Начало нынешней недели, наконец, принесло в Карелию настоящую зиму. Стараниями южного циклона улицы приобрели зимний вид. Сегодня и завтра, 15 и 16 ноября, погода в тыловой части циклона останется неустойчивой, с ветром и периодически снегом. Температура останется на 1-3℃ ниже месячной нормы: на юге от -3℃ до -7℃, по северным районам республики от -6℃, до -12℃ в течение суток.

Впрочем, уже начиная с четверга, 16 ноября, Карелию захватит Скандинавский антициклон. Осадки прекратятся, а температура понизится: на ночью по южным районам от -8℃ до -13℃, на севере от -18℃ до -21℃, днем не превысит -4℃, -9℃, на севере -8℃, -13℃.

Смягчится погода к концу недели. Впрочем, по предварительным прогнозам, серьезных оттепелей до конца ноября не будет, и снег уже не растает. К концу месяца снежный покров будет только расти.