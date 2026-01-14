Синоптики рассказали, когда в Карелию придут самые сильные морозы

В Гидрометцентре республики опубликовали прогноз погоды на вторую половину января.

Самые низкие температуры придут в Карелию в последнюю неделю января и будут достигать -25, -30°С. При этом в Крещенскую ночь морозы не предвидятся, сообщили в Гидрометцентре республики.

— По предварительным прогностическим данным, большую часть второй декады месяца температура воздуха будет около нормы и выше неё. Крещенская ночь для большей части территории прогнозируется слабо морозной с температурой воздуха по республике -2, -7°С, в Петрозаводске -2, -4°С и без существенных осадков, — рассказали синоптики.

Вместе с тем в первой половине января количество выпавшего снега превысило норму более чем 2 раза (25,4 мм при норме 12 мм). Сейчас высота сугробов в столице региона составляет 33 см (что в 1,3 раза выше средних многолетних значений), а на северо-востоке Карелии этот показатель достигает 59 см.

Напомним, сегодня, 15 января, в республике вновь ожидаются снегопады, южный ветер и повышение температуры до -6°С.