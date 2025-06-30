Синоптики рассказали, когда в Карелию вернется летнее тепло

Специалисты сделали прогноз на первую неделю июля.

Дождливая погода задержится в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа в первые 10 дней июля. Об этом сообщили наши коллеги из ТАСС.

В Карелии в первые дни июля сохранится дождливая и неустойчивая погода. По данным Карельского Гидрометцентра, на этой неделе волны холода будут сменяться теплом. В понедельник, 1 июля, температура днем составит +13…+18°C, но уже во вторник и среду потеплеет до +25°C на юге и до +17°C на севере республики. Однако в четверг и пятницу снова похолодает до +13…+17°C, возможны дожди.В конце недели ожидается солнечный и теплый день с температурой до +21°C.

В других регионах Северо-Запада России также преобладает дождливая погода. В Санкт-Петербурге во вторник и среду будет сухо и тепло — до +25°C, но к концу недели дожди вернутся.

В Мурманской области всю неделю пасмурно, временами дожди, температура +5…+15°C. В Архангельской области местами потеплеет до +23…+28°C, но возможны грозы и сильный ветер.

Особенно жарко будет в Калининградской области — в четверг, 3 июля, температура может подняться до +35°C, что близко к рекорду 1961 года.

В Вологодской и Новгородской областях дожди продлятся до середины недели, затем немного потеплеет, но в выходные снова похолодает.

В Псковской области самые теплые дни — среда и четверг, когда воздух прогреется до +25°C. В целом в начале июля в Северо-Западном федеральном округе ожидается прохладная и дождливая погода.