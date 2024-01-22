Синоптики рассказали, когда в Карелию вернутся морозы

В Гидрометцентре республики опубликовали прогноз погоды на ближайшую неделю.

Специалисты ЦГМС Карелии рассказали о том, как долго продлится нынешняя оттепель в республике.

Нынешний январь стартовал с аномально холодной погоды, и в среднем температура отстает от нормы уже на 9,5 ℃. Однако с начала нынешней недели в Карелию, наконец, пришла оттепель: теплый атмосферный фронт принес снегопады, метели, в том числе мокрый снег, а столбик термометра поднялся до положительных значений.

Однако это потепление будет недолгим. Уже с четверга, 25 января, начиная с севера, в республику вернутся морозцы с температурой воздуха до -6℃, -12℃, до -2℃, -7℃ на юге региона. К концу недели станет еще холоднее: ночью до -10℃, -17℃, в дневное время будет -6℃, -12℃.