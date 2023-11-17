Синоптики рассказали, когда в Карелию вернутся оттепель и метели

В Гидрометцентре Карелии сделали прогноз на предстоящую неделю.

Как сообщили в ЦГМС республики, в выходные дни и большую часть следующей недели сохранится северо-западный перенос воздушных масс.

Температура окажется ниже нормы. Ночью воздух будет охлаждаться от -6℃ до -13℃, в середине недели похолодание усилится, температура понизится до -10℃, -15℃, на севере до -20℃, дневная температура не превысит -3℃, -8℃. Небольшой снег ожидается лишь вблизи неостывших крупных водоемов.

Однако ближе к следующим выходным произойдет смена воздушных потоков на западные, которые принесут снег, метели, порывистый ветер южной четверти и потепление, на юго-западе даже до нулевых значений.