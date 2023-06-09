Синоптики рассказали, на сколько в Карелии задержится тепло

В регион, наконец, пришло летнее тепло.

На 4 градуса ниже нормы, по оценкам специалистов карельского Гидрометцентра, оказалась средняя температура в первой декаде июня. Днем столбик термометра не поднимался выше 18 градусов, ночью отмечались заморозки.

Наконец, наступившая неделя окажется солнечной стараниями Скандинавского антициклона. Температура войдет в норму, а к середине недели станет даже выше средней: в ночные часы составит +7℃, +12℃, днем воздух прогреется до +20℃, +25℃.

По предварительному прогнозу синоптиков, сухая и теплая погода задержится до конца нынешней недели.