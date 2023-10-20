Синоптики рассказали о начавшемся в России предзимье

Об этом свидетельствуют частые циклоны, из-за которых много облачности и осадков.

В европейских регионах России началось предзимье, а это значит, что погода ожидается неустойчивая, заявил «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.



По его словам, об этом свидетельствуют частые циклоны, из-за которых много облачности и осадков. В этот период солнечных дней почти не бывает.



Вильфанд подчеркнул, что такая погода продержится ближайшие два месяца. Она станет более устойчивой к середине декабря, когда, по его словам, наступит зима.



Между тем, метеорологи выделяют шесть синоптических сезонов, в число которых входит предзимье. Помимо него есть зима, весна, осень, первая и вторая половины лета.