Синоптики рассказали о погоде в Карелии на выходные

В Гидрометцентре Карелии рассказали, что погода будет носить переменчивый характер.

По словам синоптиков, в выходные в Карелию придет циклон.

В субботу на большей части республики выпадет снег, местами сильный. Ожидается сильный ветер разных направлений. На юге – юго-западный, западный. На севере – северо-восточный, северный. Местами порывы ветра могут достигнуть 15-17 м/с.

Температура ночью составит -10, -15 градусов, местами похолодает до -20. Днем воздух прогреется до -3, -8 градусов.

В воскресенье ночью все еще будет идти сильный снег. Циклон переместится на юго-восток – осадков станет меньше.

Ночью градусник термометра задержится на показателях -8, -13, на севере ночью похолодает до -18 градусов. Днем потеплеет до -5, -10, на севере будет -10, -15 градусов.

В субботу в Петрозаводске выпадет небольшой снег, к вечеру осадков станет больше. Ветер также начнет усиливаться. Днем 3 марта вновь ожидается незначительное количество осадков.

Температура ночью составит -12, -14 градусов. Днем потеплеет до -4, -6.

В понедельник синоптики обещают похолодание. За счет небольших прояснений температура понизится. Преимущественно без осадков. Дневное солнце будет прогревать воздух.