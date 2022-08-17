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Синоптики сообщили о возвращении теплой погоды в Карелию

Новости. Погода
13:17, 23 Августа 2022
фото: Александр Орлов / "Столица на Онего"

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В карельском Гидрометцентре рассказали об очередных рекордах и погоде на ближайшие дни.

Прошедшая неделя в нашем регионе, по данным карельского Гидрометцентра, выдалась жаркой, с 16 по 20 августа среднесуточная температура по южным и центральным районам Карелии превышала климатическую норму на 7℃ и более.

«Два дня подряд в столице республики перекрывались исторические максимумы температуры воздуха. По данным гидрометеорологической станции в Сулажгоре 19 и 20 августа дневная температура воздуха в Петрозаводске достигла отметки +28,4℃ и +27,2℃ соответственно. Прежние рекорды +26,9℃ — 19 августа 1972 года и +26,2℃ — 20 августа 1955 года. Это уже третий рекорд тепла в летнем сезоне 2022 года», — сообщили синоптики.

В воскресенье, 21 августа, пробившийся с юга циклон принес кратковременные дожди и немного сбил жару, но ненадолго. Уже в четверг, 25 августа, в зоне атмосферного фронта североатлантического циклона пройдут дожди, возможны и грозы, днем ветер с южного направления сменится на северо-западный и похолодает до климатической нормы.

«Но все-таки в завершающие выходные, 27 и 28 августа, погода на прощание еще одарит нас летним теплом, последним в этом сезоне», — рассказали в Гидрометцентре.

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