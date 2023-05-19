Синоптики: теплая погода в Карелии заканчивается

Специалисты республиканского Гидрометцентра рассказали, когда надо ждать похолодания.

Как сообщили в Гидрометцентре Карелии, теплая погода, установившаяся со второй декады месяца, заканчивается. С сегодняшнего дня, 25 мая, начиная с северо-западных районов, столбики термометров опустятся до +13, +16℃, а уже в пятницу под влиянием холодной воздушной массы окажется вся территория республики.

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. Наиболее холодный отрезок придется на выходные, 27 и 28 мая. В Петрозаводске днем температура достигнет максимум +14°. Ночью 27–28 мая возможны заморозки.

Синоптики надеются, что холодная погода не задержится, а календарное лето стартует без опоздания.