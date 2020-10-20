Синоптики в Карелии обещают гололедицу в четверг

О погоде на 22 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем пройдут небольшие дожди.



Ночью похолодает до -1, -3 градусов. Днем температура воздуха составит +2, +4 градуса.

Ветер юго-восточный умеренный.

Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем в большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, а по южным районам пройдет дождь. Ночью и утром на дорогах местами образуется гололедица.



Ветер юго-восточный умеренный.

Ночью подморозит до 0, -5 градусов, на юго-западе до +3. Днем ожидается 0, +5 градусов, на юго-западе до +8 градусов.