Синоптики в Карелии обещают гололедицу в четверг

О погоде на 22 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в четверг в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем пройдут небольшие дожди.
Ночью похолодает до -1, -3 градусов. Днем температура воздуха составит +2, +4 градуса.
Ветер юго-восточный умеренный.
Атмосферное давление будет падать.
В районах Карелии также обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем в большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, а по южным районам пройдет дождь. Ночью и утром на дорогах местами образуется гололедица.
Ветер юго-восточный умеренный.
Ночью подморозит до 0, -5 градусов, на юго-западе до +3. Днем ожидается 0, +5 градусов, на юго-западе до +8 градусов.
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