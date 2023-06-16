Синоптики выдали теплый прогноз погоды на этот понедельник в Карелии

Специалисты карельского Гидрометцентра составили прогноз на понедельник, 19 июня.
В Карелии ожидается небольшая облачность, местами небольшой дождь. Ветер северных направлений, умеренный. Температура ночью +6, +11°С, местами до 0°С. Днем +20, +25°С, у водоемов +14,+19°С.
В Петрозаводске ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть северо-восточный умеренный ветер. Температура ночью +8, +10°С, днем +21, +23°С.
Атмосферное давление будет слабо падать.
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