Сирень в память о героях СВО высадили в Кеми

В городе на севере Карелии продолжают благоустраивать Сад Памяти в честь земляков, погибших на специальной военной операции.

В Кеми на городской площади прошел второй этап всероссийской акции «Сад Памяти». В ее рамках жители города высадили новые именные кусты сирени, каждый из которых символизирует память о герое СВО.

«Для нас крайне важно, чтобы ни одно имя не было забыто, чтобы подвиги наших героев помнили не только их близкие, но и все жители нашего поселения, особенно подрастающее поколение. Сад на центральной площади станет местом, где можно будет почтить память земляков и поклониться их мужеству», — сказал на открытии акции глава Кемского городского поселения Егор Дыкуль.

Акция «Сад Памяти» — часть большой программы по патриотическому воспитанию молодежи в Кеми. На аллее, высаженной в честь бойцов специальной военной операции, для школьников будут проводить уроки мужества, а для всех горожан — памятные мероприятия.