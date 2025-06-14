Сирень в память о погибших участниках СВО высадили в Кеми

Глава города Егор Дыкуль отметил, что Сад Памяти будет напоминать о земляках, которые до конца выполнили свой воинский долг.

Кусты сирени в память о погибших участниках специальной военной операции высадили в сквере возле городской площади Кеми. Рядом с растениями установили таблички с их именами.

В акции «Сад Памяти» приняли участие родные и близкие бойцов, а также городские власти, общественные организации, волонтеры.

«Когда мы высаживаем эти растения, мы не просто озеленяем наш город. Каждый куст сирени — это живое напоминание о человеке, который до конца выполнил свой воинский долг», — сказал глава города Егор Дыкуль.

Он добавил, что акция «Сад Памяти» — часть большой программы по патриотическому воспитанию молодежи в Кеми. На аллее, высаженной в честь бойцов специальной военной операции, для школьников будут проводить уроки мужества, а для всех горожан — памятные мероприятия.