Сирена завоет в понедельник в Костомукше

Горожан призвали соблюдать спокойствие.

Жителей Костомукши предупредили о том, что в понедельник, с 14:00 до 14:30 прозвучат сирены. Об этом сообщили в паблике администрации Костомукшского округа.

В городе проверят систему оповещения население с подключением сирены в районе улицы Надежды. Горожан попросили соблюдать спокойствие.