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Карельский центр «Сириус» приглашает обучающихся на профильные смены в декабре

Новости. Общество
16:23, 04 Декабря 2023
фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

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Педагоги и сотрудники подготовили яркие профильные смены.

Региональный центр «Сириус» приглашает на профильные смены в декабре, сообщили в пресс-службе главы республики Карелия.

Как отметили в источнике, создать современную площадку центра помог нацпроект «Образование», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.

Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Карелии заработал в сентябре на базе ресурсного центра развития дополнительного образования «Ровесник». Здесь ребята со всего региона могут развивать свои способности и таланты, учиться азам мастерства, ближе знакомиться с выбранным направлением и находить единомышленников.

На декабрь педагоги и сотрудники центра подготовили для обучающихся яркие профильные смены:

  • «Легкая атлетика детям», тренер Светлана Альбертовна Белова, 4–17 декабря;

  • «Проектная мастерская по биологии», педагог Анастасия Анатольевна Кононова, 4–8 декабря;

  • «Декабрьская образовательная программа», педагог Ирина Владимировна Соболева, 11–15 декабря;

  • «Смена по мини-футболу», тренер Алина Юрьевна Смирнова, 18–22 декабря;

  • «Рождественские встречи» (Сортавала), педагоги Алексей Владимирович Доронин (Москва), Ирина Владимировна Соболева, 21–25 декабря. 

Для участия в сменах школьникам необходимо пройти регистрацию в электронной форме и выполнить тестовые задания. Подробная информация есть в группе «Центр одаренных детей Республики Карелия» и на сайте. Каждая смена уникальна и готовится для работы с определенной задачей.

«Я стала в ноябре участницей профильной смены по экологии и рациональному природопользованию „Экологическое благополучие городской среды“. Каждый день мы решали задачи и создавали проект по экоурбанистике. Оказывается, для этого существуют даже специальные компьютерные программы! Было интересно, что получился синтез сотрудничества с преподавателями и студентами кафедры геоэкологии Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета. Теперь мне интересно продолжить развиваться в этом направлении», — поделилась впечатлениями Виктория Соколова, ученица 10 класса петрозаводской средней школы № 34.

«Когда мне предложили стать педагогом профильной смены по проектной деятельности, я с удовольствием согласилась. У нас в Карелии очень интересные и любознательные ребята, с которыми хочется делиться знаниями и опытом. На курсах повышения квалификации в „Сириусе“ в Сочи мы познакомились с опытом организации проектной деятельности Образовательного центра и поработали с оборудованием, реактивами и методиками, которые можно использовать для реализации проектной деятельности в образовательных организациях. Именно этому и будет посвящена моя предстоящая смена», — рассказала педагог дополнительного образования Анастасия Кононова.

У центра уже есть значимые достижения. Благодаря усиленной работе по образовательным программам и на профильных сменах 7 школьников из Карелии прошли конкурсный отбор на математическую смену в «Сириус» (Сочи), которая пройдет в январе 2024 года. Год назад Карелию представляли 2 участника, отметили в источнике.

 
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