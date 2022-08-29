Сирота из Карелии через суд смог добиться квартиры

Судебные приставы помогли сироте из Беломорска получить квартиру.

В отделении судебных приставов Беломорского района находилось исполнительное производство в отношении местной администрации, обязанной предоставить ребенку-сироте благоустроенное жилье. Об этом сообщили на сайте УФССП Карелии.

Организация не исполнила требования суда в срок, и судебный пристав постановил привлечь должника к административной ответственности.

Желая избежать повторного привлечения к ответственности, администрация Беломорского района исполнила решение суда. Ребенок-сирота получил квартиру.