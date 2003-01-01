РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Обществоведение
Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу
28 сентября, 14:15 Статьи
Кинотетрис
«Август»: впечатляющая экранизация одного из самых главных романов о войне
28 сентября, 14:05 Статьи
Тема недели
Великая засуха: куда ушла вода из карельских озер
27 сентября, 19:30 Статьи
Новости

Карельский рыбак попал в собственную ловушку

08:00

Женщину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

07:40

Закрытие старых мусорных свалок могут отложить на два года

07:20

Беломорск получит миллион рублей на благоустройство города с помощью карельского камня

07:00

Сирота из Карелии обратилась за помощью в Следком России

06:40

У автомобилистов с опасными заболеваниями отзовут водительские права

00:10

После отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти задержаны 14 человек

22:00

Польский альпинист спустился на лыжах с Эвереста без кислородного баллона

21:00

Двое детей пострадали в аварии на трассе в Карелии

20:00

На турбазе в Карелии загорелся саамский чум

19:00

Эксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 году

18:00

Ночью до -1°С, днём до +15°С: прогноз погоды на 29 сентября

17:00

Названа дата прощания с Виолой Гущиной

16:30

В «Ильинском» начали выращивать овец

16:00

Доверчивая студентка отдала мошенникам почти полмиллиона рублей

15:15

Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу

14:30

В отечественный прокат вышла военно-историческая драма «Август»

14:05

Жители Петрозаводска пожаловались на затянувшийся ремонт теплотрассы в центре города

13:45

Пожилой мужчина потерялся в лесу в Пряжинском районе

12:30

Спасатели тушили грузовик с продуктами в Петрозаводске

12:00

Системы оповещения населения проверят по всей республике

11:30

В Сегежском округе опровергли информацию о перебоях с бензином

11:00

Карельские ученые разрабатывают приборы для использования в науке и промышленности

10:30

К 2030 году число россиян старшего возраста может превысить 25%

10:00

Благоустройство в Государевом саду начали с рубки деревьев

09:30

Нетрезвых водителей будут искать в Карелии

09:00

Умер последний житель карельской деревни Рим Николай Кузнецов

08:00

Участники Международного форума-выставки «Карелфорум-2025» оценили архитектурные достоинства нового района «Талоярви»

07:30

В России разработали законопроект об обязательной регистрации и маркировке домашних животных

00:10
Сирота из Карелии обратилась за помощью в Следком России
Сегодня 06:40 Общество
Поделиться

Власти Сортавальского района пять лет не могут выдать жилье сироте.

фото: © «Столица на Онего»

Судебное решение было вынесено еще в 2020 году. Однако, до сих пор девушка жилье не получила. При этом у нее есть уже свой ребенок.

— С 2020 года девушка, имеющая на иждивении малолетнего ребенка, состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Несмотря на наличие судебного решения, до настоящего времени ее права не реализованы, — рассказали в Следкоме России, куда обратилась жительница Сортавалы.

Жилое помещение, в котором зарегистрирована заявительница, в 2017 году признано аварийным и находится в непригодном для проживания состоянии. В результате девушка вынуждена арендовать квартиру за свой счет

В Карелии расследуется уголовное дело. Напомним, возбуждено оно было в июне после вмешательства Следкома России. Сейчас девушка вновь обратилась туда за помощью. О ходе и результатах расследования уголовного дела поручено доложить в федеральное ведомство.

Обсудить (0) в ленту
Ученый рассказал, куда ушла вода из карельских озер
27 сентября, 20:00 Природа
Двое детей пострадали в аварии на трассе в Карелии
28 сентября, 20:00 Дорожная хроника
В «Ильинском» начали выращивать овец
28 сентября, 16:00 Экономика
В Сегежском округе опровергли информацию о перебоях с бензином
28 сентября, 11:00 Общество
Умер последний житель карельской деревни Рим Николай Кузнецов
28 сентября, 08:00 Утраты
Александр Снитовский
автоэксперт
Если инициатива будет принята, подорожают все автомобили
Автоэксперт прокомментировал «Столице на Онего» возможные последствия новых правил утильсбора.

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение