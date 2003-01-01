Сирота из Карелии обратилась за помощью в Следком России

Власти Сортавальского района пять лет не могут выдать жилье сироте.

Судебное решение было вынесено еще в 2020 году. Однако, до сих пор девушка жилье не получила. При этом у нее есть уже свой ребенок.

— С 2020 года девушка, имеющая на иждивении малолетнего ребенка, состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Несмотря на наличие судебного решения, до настоящего времени ее права не реализованы, — рассказали в Следкоме России, куда обратилась жительница Сортавалы.

Жилое помещение, в котором зарегистрирована заявительница, в 2017 году признано аварийным и находится в непригодном для проживания состоянии. В результате девушка вынуждена арендовать квартиру за свой счет

В Карелии расследуется уголовное дело. Напомним, возбуждено оно было в июне после вмешательства Следкома России. Сейчас девушка вновь обратилась туда за помощью. О ходе и результатах расследования уголовного дела поручено доложить в федеральное ведомство.