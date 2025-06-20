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Сирота из Карелии пожаловалась в Следком России на то, что ей не выдают положенное по закону жилье

Новости. Общество
06:40, 30 Июня 2025
фото: © Следком России

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Глава федерального ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав девушки-сироты из Карелии.

Жительница города Сортавала в соцсетях Следкома России написала обращение. Девушка, имеющая на иждивении малолетнего ребенка, с 2020 года состоит в специализированной очереди. Есть и судебное решение. Однако, до настоящего времени квартиру ей так и не выдали.

«Кроме того, жилое помещение, в котором заявительница имеет постоянное место регистрации, в 2017 году признано аварийным и находится в непригодном для проживания состоянии. В результате она вынуждена арендовать квартиру за свой счет. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли», — рассказали в Следкоме России.

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

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