Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
13:01, 04 Марта 2019
фото: ntv.ru

Сирота из Петрозаводска выступит на одной сцене с Игорем Крутым и Дианой Арбениной

Загрузка...

Петрозаводчанка Елизавета Елина примет участие в международном вокальном шоу "Ты супер!". В Кремле 5 марта состоится большой благотворительный гала-концерт. Вместе с талантливыми ребятами на сцену Кремля выйдут Игорь Крутой, Ёлка, Стас Пьеха, Диана Арбенина и другие.

Лиза живет в приемной семье в Петрозаводске. Поет с шести лет. Девочка любит участвовать в школьных музыкальных концертах. Пение доставляет ей огромное удовольствие, и она не представляет свою жизнь без музыки. Ее главная мечта – петь вопреки любым преградам и выступить на большой сцене проекта "Ты супер!", пишет НТВ. 

Открывается третий сезон международного вокального шоу "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей. В преддверии телевизионной премьеры на сцене Государственного Кремлевского дворца 5 марта состоится большой благотворительный гала-концерт, участниками которого станут дети из нового и предыдущих сезонов.

Вместе с талантливыми ребятами на сцену Кремля выйдут Игорь Крутой, Ёлка, Стас Пьеха, Диана Арбенина, Владимир Пресняков, Зара, Евгений Маргулис, Алсу и другие.

Все деньги от продажи билетов  пойдут в благотворительный фонд. 

Важным отличием третьего сезона станет то, что в нем примут участие не только 21 новый конкурсант из 5 стран, но и 36 ребят из прошлых сезонов. В эфире НТВ суперконцерт можно увидеть 10 марта.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.02.2019, 12:15
Восемь автомобилей столкнулись под Петрозаводском
28.02.2019, 21:30
Шотландец 22 часа боролся с эрекцией после инъекции средства для загара
02.03.2019, 12:08
ФОТО: В Петрозаводске столкнулись три автомобиля
25.02.2019, 10:43
Чичин во взятках не признается
28.02.2019, 10:45
В Петрозаводске разыскивают пропавшую без вести женщину
25.02.2019, 13:30
Трофеи вместо дорог и школ

Аналитика

01.03.2019 12:44
Политкухня
"Единая Россия" превратилась в "проблемный актив" 3
В партийных организациях республики начались первые, самые предварительные рассмотрения кандидатов на участие в выборах 2021 года.
"Карелэнерго" проводит массовые проверки приборов учета в рамках дней работы с потерями электроэнергии 1
28.02.2019 14:46
Не калиткой единой 1
28.02.2019 13:50
Пылесосы - на техосмотр 1
28.02.2019 10:20
Бюджет Петрозаводска увеличен более чем на полмиллиарда
27.02.2019 14:46
Вся аналитика

Чтиво

01.03.2019 12:07
Без политики
Сколько стоит наше здоровье
Ничего не болит — для многих это значит, что все в порядке и нет никакой необходимости идти к врачу.
Офтальмологический центр Карелии – 24 часа
28.02.2019 19:31
"КарДент" возвращает улыбке красоту
28.02.2019 13:03
"Мне повезло"
28.02.2019 11:01
архив чтиво

Медиа

Турнир по волейболу на Кубок председателя Петросовета
Новое
Сегодня 13:22
все фото и видео

Опрос

Кого вы бы назвали секс-символом карельской политики?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»