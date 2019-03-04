Сирота из Петрозаводска выступит на одной сцене с Игорем Крутым и Дианой Арбениной

Петрозаводчанка Елизавета Елина примет участие в международном вокальном шоу "Ты супер!". В Кремле 5 марта состоится большой благотворительный гала-концерт. Вместе с талантливыми ребятами на сцену Кремля выйдут Игорь Крутой, Ёлка, Стас Пьеха, Диана Арбенина и другие.

Лиза живет в приемной семье в Петрозаводске. Поет с шести лет. Девочка любит участвовать в школьных музыкальных концертах. Пение доставляет ей огромное удовольствие, и она не представляет свою жизнь без музыки. Ее главная мечта – петь вопреки любым преградам и выступить на большой сцене проекта "Ты супер!", пишет НТВ.

Открывается третий сезон международного вокального шоу "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей. В преддверии телевизионной премьеры на сцене Государственного Кремлевского дворца 5 марта состоится большой благотворительный гала-концерт, участниками которого станут дети из нового и предыдущих сезонов.

Вместе с талантливыми ребятами на сцену Кремля выйдут Игорь Крутой, Ёлка, Стас Пьеха, Диана Арбенина, Владимир Пресняков, Зара, Евгений Маргулис, Алсу и другие.

Все деньги от продажи билетов пойдут в благотворительный фонд.

Важным отличием третьего сезона станет то, что в нем примут участие не только 21 новый конкурсант из 5 стран, но и 36 ребят из прошлых сезонов. В эфире НТВ суперконцерт можно увидеть 10 марта.