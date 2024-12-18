Система «112» успешно прошла испытания в Карелии

В результате проделанной работы система будет функционировать с улучшенными характеристиками.
В 2024 году в Карелии прошла модернизация государственной информационной системы «112», осуществлен переход на отечественное программное обеспечение. Об этом сообщили в паблике Госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Проведены аттестационные мероприятия на соответствие требованиям информационной безопасности.
Государственной комиссией 18 декабря были начаты мероприятия по проведению приемочных испытаний, выполнения всех этапов госконтракта по модернизируемой системе «112».
В результате проделанной работы система будет функционировать с улучшенными характеристиками, что позволит повысить ее эффективность и надежность в обслуживании жителей, отметили в источнике.
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