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Системная оппозиция сдала свой оплот в Карелии без боя

Новости. Общество
18:20, 19 Марта 2023
фото: ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац

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Партия «Справедливая Россия» отказалась от борьбы и не стала выдвигать своего кандидата на выборы в Сортавальском горсовете.

В середине апреля в Сортавале пройдут дополнительные выборы депутата совета городского поселения по одномандатному округу № 2. Для большинства жителей Карелии эта избирательная кампания не имеет никакого значения, однако для системной оппозиции республики предстоящее голосование во многом станет знаковым. Региональное отделение партии «Справедливая Россия», которое поначалу владело контрольным пакетом голосов в новом Сортавальском горсовете, даже не стало выдвигать на эти выборы своего кандидата, и, по сути, сдала позиции «единороссам» без борьбы. На депутатский мандат в приладожском городе претендуют лишь два партийных выдвиженца — Андрей Юганов от «Единой России» и Тамара Нифонтова от ЛДПР.

Город Сортавала традиционно считался в Карелии опорной территорией для «справедливороссов», и отказ от борьбы за депутатский мандат в Сортавальском горсовете фактически означает для системной оппозиции республики сдачу своих позиций в Приладожье без боя. И это стало следствием отсутствия реальных инструментов влияния регионального отделения партии на своих приладожских коллег.

Почему карельские «справедливороссы» отказались от борьбы, читайте в статье «Сортавала склоняется». 

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