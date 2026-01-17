Системе охлаждения мобильного катка на площади Кирова в Петрозаводске потребовался ремонт

На катке в центре Петрозаводска установлено ограждение в связи с ремонтом системы охлаждения объекта.

О ремонтных работах сообщили в Центре спортивной подготовки. Тем не менее каток продолжает свою работу. Есть лишь небольшие ограничения пребывания.

— В связи с проведением ремонтных работ системы охлаждения катка просим временно не заходить и не заезжать на территорию, ограждённую сигнальными лентами, — говорится в сообщении.

Сейчас работы по ремонту системы завершены, пояснили «Столице на Онего» в Центре. Но на месте ремонта лед пока не замерз. Поэтому установлено ограждение в целях обеспечения безопасности. Его уберут, как только ледовое покрытие встанет.

