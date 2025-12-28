Систему оценивания в одной из школ Костомукши изменили после жалоб родителей

В Минобразования Карелии прокомментировали положение об оценивании детей в школе №3 в Костомукше.

Родители детей в школе № 3 Костомукши пожаловались на новую систему оценивания детей. Ее ввели в этом учебном году. Оценки за триместры и за год округляли по диапазонам.

— Например, если средний балл у ребенка 3,59, то ему выставляется не «четверка», а «тройка», — уточнили в Минобразования Карелии.

Управление государственного контроля (надзора) в сфере образования Министерства пояснило, что по закону школа самостоятельно разрабатывает и принимает локальные нормативные акты, регламентирующие формы, периодичность и порядок оценивания. Тем не менее, если такой документ затрагивает права обучающихся, его нельзя принять без учета мнения школьников и их родителей.

— В связи с этим действовавшее в школе «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» было принято с нарушением установленного порядка. С 16 декабря Положение отменено (приказ школы № 346 от 16 декабря 2025 года). Отметим, что его содержание не противоречило законодательству в сфере образования, — подчеркнули в ведомстве.

В ведомстве напомнили, что качество образования в школе № 3 долгие годы остается на высоком уровне благодаря профессиональному педагогическому коллективу. Чиновники призвали не зацикливаться на оценках. При этом известный факт, что для выпускников девятых классов средний балл важен. Видимо, родители опасаются, что с такой системой, поступить их детям будет сложнее.