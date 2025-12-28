РЕКЛАМА
«Три богатыря и свет клином»: пример удачной ре-анимации былинного эпоса
27 декабря, 13:30 Статьи
Почему умные системы для дома не могут быть бесплатными?
25 декабря, 12:24 Статьи
«Не сидеть за столом круглые сутки»: петрозаводский врач рассказала, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья
24 декабря, 22:00 Статьи
Путин подписал закон о домовых чатах в MAX

07:41

Американские ученые выяснили, что бедность на 60% повышает риск смерти

07:20

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях от электроэнергии

07:00

Систему оценивания в одной из школ Костомукши изменили после жалоб родителей

06:41

Путин отменил ежегодные декларации для чиновников и депутатов

00:10

Все, что случилось сегодня

22:20

«Львенка не били, его любили»: московский блогер раскаялся и обещает помочь в лечении питомца

22:01

Жительница Петрозаводска винит врачей в смерти матери

21:01

Бензовоз и автомобильный трал столкнулись на трассе в Карелии

20:11

«На 4-7℃ ниже нормы»: карельские синоптики рассказали о погоде на Новый год и каникулы

20:02

Карельский режиссер презентовал первый полнометражный фильм в родном городе

19:02

В карельском храме прошла служба впервые за 100 лет

18:01

Местами до -16°С: прогноз погоды на 29 декабря

17:02

Известный шоумен выступит 29 декабря с последним словом по делу об убийстве своей знакомой

16:31

Карельский двоеборец вышел в финал Спартакиады учащихся России

16:01

Истощенного львенка со сломанными лапами забрали у жителя «Москва-Сити»

15:16

Доктор биологических наук Александр Крышень удостоен Золотой медали РАН имени В.Н. Сукачёва

14:44

Умерла французская актриса Брижит Бардо

14:02

Сотрудники Республиканской больницы им. В.А.Баранова вернули к жизни будущего коллегу

13:32

Названа стоимость проката коньков на площади Кирова

13:02

«Большое горе»: о погибшем электромонтере Сергее Воронове скорбят в Питкяранте

12:14

Пожарные выезжали на ДТП в Кеми

11:32

До 120 «падающих звезд» в час: мощный звездопад ожидается в начале Нового года

11:01

На Фонтанах обустроили семейную зону с костровой чашей

10:31

Карельский опыт строительства ФАПов применяют в Ленобласти

10:01

Раздельный сбор отходов в Петрозаводске работает по новой схеме

09:31

В России с 1 января появятся новые дорожные знаки

09:01

В Петрозаводске открылась первая лаборатория спортивной диагностики и спортивно-научный центр

08:40

В селе Деревянное горела хозяйственная постройка

08:20

Опубликовано полное новогоднее расписание троллейбусов

08:00

Мраморный лёд встретился жителю Карелии

00:10
Сегодня 06:41 Общество
В Минобразования Карелии прокомментировали положение об оценивании детей в школе №3 в Костомукше.

фото: © МБОУ КМО «СОШ №3» | Костомукша / VK

Родители детей в школе № 3 Костомукши пожаловались на новую систему оценивания детей. Ее ввели в этом учебном году. Оценки за триместры и за год округляли по диапазонам.

— Например, если средний балл у ребенка 3,59, то ему выставляется не «четверка», а «тройка», — уточнили в Минобразования Карелии.

Управление государственного контроля (надзора) в сфере образования Министерства пояснило, что по закону школа самостоятельно разрабатывает и принимает локальные нормативные акты, регламентирующие формы, периодичность и порядок оценивания. Тем не менее, если такой документ затрагивает права обучающихся, его нельзя принять без учета мнения школьников и их родителей.

— В связи с этим действовавшее в школе «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» было принято с нарушением установленного порядка. С 16 декабря Положение отменено (приказ школы № 346 от 16 декабря 2025 года). Отметим, что его содержание не противоречило законодательству в сфере образования, — подчеркнули в ведомстве.

В ведомстве напомнили, что качество образования в школе № 3 долгие годы остается на высоком уровне благодаря профессиональному педагогическому коллективу. Чиновники призвали не зацикливаться на оценках. При этом известный факт, что для выпускников девятых классов средний балл важен. Видимо, родители опасаются, что с такой системой, поступить их детям будет сложнее.  

«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

