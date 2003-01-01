Системы оповещения населения проверят по всей республике

1 октября Госкомитет Карелии по безопасности проведет проверку готовности систем оповещения населения по всей республике.

Карелия присоединится к общеройской проверке систем оповещения, которая пройдет 1 откября. Сигнал «Внимание всем» будет передаваться с 10.30 до 10.45 через акустические системы и электросирены населённых пунктов, рассказали в ведомстве.

— Для передачи звукового сигнала также будут задействованы сети эфирного телерадиовещания и спецтранспорт с громкоговорителями, — говорится в сообщении.

Одновременно с этим во всех регионах страны будет проходить Всероссийская штабная тренировка, которая приурочена ко Дню гражданской обороны — 4 октября. В ней будут задействованы органы власти различных уровней. Цель учений — проверка подготовки сил и средств гражданской обороны.

Жителей республики просят соблюдать спокойствие и порядок.