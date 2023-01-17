Ситуация на ООО «АЕК» находится на контроле правительства республики

Руководитель Минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев доложил главе республики о ситуации на «АЕК».

Проблема обсуждалась в ходе заседания штаба по повышению устойчивости социально-экономического развития региона в условиях санкций.

Введенные против России санкции негативно отразились на деятельности костомукшского предприятия. Несмотря на поддержку, оказываемую правительством республики и Минпромторгом России, система управления компании, настроенная на давальческую схему работы, не позволила «АЕК» оперативно переориентироваться на внутренний рынок. Это привело к приостановке производственной деятельности завода и массовому высвобождению сотрудников, сообщили в региональном правительстве.

Отметим, что органами службы занятости проводится адресная работа по обеспечению занятости граждан, уволенных с «АЕК», подбор подходящих вакансий, а также предлагается возможность прохождения профессионального обучения и открытия собственного дела.

Кроме того, все сотрудники, попавшие под сокращение, в течение 6 месяцев будут получать компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ.

– Рассматривая загрузку мощностей предприятия в перспективе, хочется отметить, что крупные российские компании, занятые в сфере автомобилестроения выражают заинтересованность в сотрудничестве с карельским заводом. Результаты проведенного аудита подтвердили соответствие ООО «АЕК» всем требованиям для размещения заказов. В настоящее время налаживается взаимодействие компаний с Индийскими собственниками карельского завода для обсуждения возможного сотрудничества, – отметил Олег Ермолаев.

Вопрос сохранения деятельности предприятия и обеспечению занятости уволенных работников остается на контроле регионального правительства и профильных органов исполнительной власти Карелии.