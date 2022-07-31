«Ситуация очень неспокойная»: главврач поликлиники Петрозаводска призвала вакцинироваться от ковида

Рост заболеваемости и новые виды осложнений от коронавируса вызывают обеспокоенность медиков в Карелии, они считают, что нужна вакцинация и ревакцинация населения.

Об этом сообщила сегодня на совещании в администрации Петрозаводска главный врач поликлиники № 4 Ольга Билко.

«К сожалению, ситуация очень неспокойная… Ковид снова поднимает голову. Мы снова видим рост заболеваемости ковидом. Снова циркулируют штаммы и „омикрон“, и новый „кентавр“ и еще старый „дельта“. Поэтому ревакцинация необходима один раз в полгода», — сказала Билко.

По ее словам, наблюдается много случаев новых осложнений у переболевших.

«Очень много осложнений пошло в результате ковида в виде тромбов даже у молодых. И очень часто ковид стал осложняться бактериальными инфекциями, причем, достаточно тяжелыми», — пояснила главврач.