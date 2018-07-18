Ситуация в оптовой торговле в Карелии не оправдала ожиданий

Улучшение ситуации в оптовой торговле в Карелии во II квартале заметили лишь 2,6% руководителей организаций отрасли.

Это следует из результатов обследовании, проведенного Карелиястатом.

Больше всего "пессимистов" в организациях, торгующих автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, а также сельскохозяйственным сырьем и живыми животными. В этих сферах все без исключения руководители считают неблагоприятной ситуацию, сложившуюся во II квартале.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".