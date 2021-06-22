Ситуация в промышленности Карелии оказалась хуже пессимистичного прогноза правительства

Спад промышленного производства в Карелии в 2021 году пока опровергает прогнозы правительства, согласно которым даже при самом пессимистичном сценарии показатели экономики должны стабилизироваться на уровне прошлого года.

Это следует из сравнения официальных данных Карелиястата за январь–апрель 2021 года и Основных параметров прогноза социально-экономического развития Карелии на 2021–2023 годы, составленного Минэкономразвития.

Согласно базовому варианту прогноза, ожидалось, что промышленное производство в 2021 году вырастет на 2%, а целевой, самый оптимистичный вариант предусматривает подъем промышленности на 4%. При консервативном, пессимистичном сценарии индекс промышленного производства перестанет расти, но и сокращения не предвидится. Однако итоги первых 4 месяцев показали спад промышленности в Карелии на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, в некоторых сферах экономики реальная ситуация оказалась лучше прогнозной - об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».