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Ситуация в розничной торговле в Карелии ухудшается, и это подтверждают владельцы магазинов

Новости. Экономика
11:22, 05 Августа 2022
фото: © Patria arhiv

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Оборот розничной торговли в Карелии в первом полугодии снизился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом резко выросла доля торговых компаний, которые характеризуют ситуацию в отрасли как неблагоприятную.

Такие выводы следуют из отчета Карелиястата «Итоги работы потребительского рынка Республики Карелия за январь–июнь 2022 года».

Опрос руководителей торговых организаций, проведенный во втором квартале 2022 года показал, что 20% из них характеризуют ситуацию в отрасли как неблагоприятную. Это в 4 раза больше, чем в первом квартале.

Основными причинами предприниматели назвали недостаточный платежеспособный спрос населения (50% от общего числа респондентов), высокую конкуренцию со стороны других организаций розничной торговли (50%), высокий уровень налогов (45%), сложности с получением кредита (25%) и высокий процент коммерческого кредита (20%).

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