Ситуацию на рынке труда Карелии обсудят в прямом эфире

Начальник Управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова ответит на вопросы о ситуации на рынке труда.

В четверг, 14 апреля, в 18.20 в рамках проекта «Объясняем.РФ» начнется трансляция прямого эфира, в ходе которого начальник Управления труда и занятости Карелии Елена Фролова ответит на вопросы о ситуации на рынке труда, а также о дополнительных региональных и федеральных мерах поддержки работодателей и граждан.

Задавать вопросы можно уже сейчас в паблике Республика Карелия.