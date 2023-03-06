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Ситуацию на рынке труда в Карелии обсудят в прямом эфире

Новости. Экономика
13:00, 08 Марта 2023
фото: © Елена Фролова/ВК

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Начальник Управления труда и занятости республики расскажет о профессиях, в которых сегодня нуждается регион.

Начальник Управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова в соцсетях проведет прямую линию и ответит на вопросы жителей в рамках проекта «ЦУР объясняет». В частности, спикер расскажет о самых востребованных вакансиях в регионе.

Одна из тем прямой линии – возможности региональных программ переобучения.

Вопросы можно задать заранее: в комментариях под анонсом прямого эфира в пабликах «Республика Карелия» во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Трансляция пройдет в указанных выше соцсетях в четверг, 9 марта, в 18.20. Эфир прямой линии можно посмотреть и на телеканале ОТР.

«ЦУР объясняет» – информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.

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