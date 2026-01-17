Ситуацию с теплоснабжением на Кукковке держат на контроле городские власти

На месте аварии на Кукковке побывала мэр Петрозаводска Инна Колыхматова и вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов.

Без тепла остаются жители двух сотен домов и воспитанники Петрозаводского кадетского училища. Как сообщили коммунальщики, в 01:10 был отключен аварийный участок.

— В 8.30 уже место повреждения выявили — трещину в трубе. Будем делать вставку порядка трех метров. Время для запуска системы порядка до 22 часов, — рассказал технический директор АО «ПКС-Тепловые сети» Алексей Проккиев.

Как сообщил он главе города, ночью работала одна бригада: искали место повреждения. Сейчас бригада усилена двумя сварщиками, слесарей на объекте достаточно. Что касается общедомового имущества, то ответственность за него лежит на управляющих компаниях.

— Контролировать ситуацию с внутридомовыми системами должны управляющие компании. Днем судя по прогнозу погоды будет порядка нуля градусов. Я не вижу опасений, что что-то замерзнет, — уточнил Алексей Проккиев.

Инна Колыхматова сообщила, что держит ситуацию на контроле. Напомним, сегодня ночью было отключено теплоснабжение в микрорайоне Кукковка. Как сообщили коммунальщики, произошло повреждение магистральной теплосети. Для безопасного проведения ремонтных работ с 01:00 было отключено теплоснабжение в ряде домов.

В компании уточнили, что труба, получившая повреждение, имеет высокую степень износа — более 80%. Ее не меняли 45 лет, она была проложена в момент создания микрорайона. Его полная модернизация уже запланирована в рамках инвестиционной программы на 2027 год. К повреждению привело резкое потепление, оно создало критическую нагрузку и привело к излому. На трубе появилась трещина длинною 30 см.