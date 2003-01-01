РЕКЛАМА
Ситуацию с вывозом мусора в Карелии обсудили в парламенте
Сегодня 18:40 Политика
Поделиться

Работу Карельского экологического оператора обсудили на заседании Законодательного собрания.

фото: © КЭО / VK

Жители в соцсетях регулярно жалуются на переполненные контейнеры, мусор вокруг самих площадок, на их нехватку, на нарушение подрядчиком графика вывоза отходов, в том числе отсортированных — с желтых контейнеров. Проблема требует вмешательства, считают депутаты.

Министр природных ресурсов Карелии Янина Свидская напомнила, что КЭО пришел в республику в 2018 году. Организация выиграла конкурс. И за ее работой идет еженедельный контроль. Штаб под руководством вице-премьера правительства РФ Дмитрия Патрушева собирается по четвергам.

 — И я бы сказала, что наш оператор почти по всем показателям из 12 находится в зеленой зоне. Есть желтая, красная и зеленая. Устойчивость его оценена высоко. Спецтехникой оператор обеспечен. 148 единиц техники есть у него. И вся техника оснащена системой ГЛОНАСС. Осуществляется фотофиксация. Ведется электронная программа, в которой каждый из уважаемых депутатов может, приехав в КЭО, посмотреть и увидеть каждую контейнерную площадку в режиме онлайн и проконтролировать, убиралась ли она в соответствии с графиком или нет, и когда приезжала соответствующая машина, — говорит Свидская.

Министра поддержало большинство депутатов, которые признают, что определенные проблемы есть, но работа по их решению ведется. К примеру, в этом году парламент Карелии принял закон, предусматривающий введение ответственности за мусор в радиусе пяти метров вокруг контейнерных площадок.

— У нас сегодня констатируется факт, что не все муниципалитеты могут найти средства для организации контейнерных площадок. Где они возьмут деньги и кадры, чтобы организовать муниципальные структуры, которые бы занимались вывозом мусора. Давайте смотреть реально на исполнение этой задачи. Аргументов, доказательной базы для того, чтобы менять регоператора, нет. Не надо популистских заявлений. Почитайте федеральный закон, жилищный кодекс. Регоператор вывозит мусор, который генерируют потребители. Содержанием занимаются собственники контейнерных площадок. Давайте предъявлять претензии не только к регоператору, а ко всем участникам процесса. Мы в начале пути, — отметила председатель Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Заксобрания Карелии Марина Гуменникова.

Сейчас в республике разрабатывается территориальная схема, которая отражает места накопления. Янина Свидская предложила всем депутатам активно поучаствовать на публичных слушаниях в ее рассмотрении. Кроме того, правительством Карелии сейчас разрабатывается порядок накопления, который сможет урегулировать в том числе уборку в труднодоступных территориях.

Какие решения были приняты на заседании, подробнее читайте в статье.


 

Петрозаводские врачи рассказали о важности отдыха

Отдых люди порой заменяют привычками, вроде соцсетей, шоппинга или вкусной еды. Но позволяют ли они расслабиться и дают ли энергию организму? Разобраться помогли врачи Наркологического диспансера.

