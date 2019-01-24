Ситуационный центр главы РК разместят в правительственной столовой

Карельские чиновники потратят более 200 миллионов рублей на ремонт административных зданий к 100-летию республики и переоборудование бывшей правительственной столовой под ситуационный центр.

Парламент Карелии поддержал 24 января предложение республиканского правительства об увеличении затрат на финансирование губернаторской администрации на 228 миллионов рублей. Присутствовавшие на сессии депутаты проголосовали за этот законопроект единогласно и почти без обсуждения, хотя некоторые из них посетовали, что столь важный документ был внесен на рассмотрение карельских парламентариев в "пожарном" порядке. Однако на состоявшемся накануне заседании комитета по бюджету депутат от "Справедливой России" Виктор Степанов все-таки поинтересовался у республиканских чиновников, чем обусловлен столь резкий рост затрат на губернаторскую администрацию.

Как пояснил парламентариям представитель главы Карелии в Законодательном собрании Юрий Шабанов, карельским чиновникам понадобились 228 миллионов, чтобы отремонтировать правительственные здания к празднованию 100-летия республики и переоборудовать свою столовую под ситуационный центр главы региона. "По ситуационному центру мы сегодня с Федеральной службой безопасности не нашли консенсуса по одному из зданий – нам его не утвердили. Сейчас ситуационный центр будет находиться на территории правительства Республики Карелия, т.е. столовой не будет. Планируем, в столовой будет ситуационный центр, и на его оборудование направлены эти деньги", - сказал Шабанов.

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