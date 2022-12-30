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«Сюндума»: туристам рассказали о празднике Нового года в Карелии

Новости. Культура
10:00, 06 Января 2023
фото: © bulatova.travel

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Карельский Новый год празднуют в период с Рождества Христова до Крещения.

В паблике управления по туризму в Карелии рассказали о празднике «Сюндума» - так в Карелии называют зимний праздничный период у вепсов и карелов.

Он приходится на период с Рождества Христова до Крещения. Большое внимание уделяется «магии первого дня» Нового года и Рождества. Все события, которые происходят в этот день, автоматически переносятся на весь год.

Существуют и определенные запреты. В эти дни нельзя давать что-либо из дома — это предвещает убытки для семьи. Также существует примета: если в дом первым войдет пожилой мужчина, в том числе бородатый, то это сулит достаток семье.

Большее значение имеет вода. Она считается символом изобилия молочных продуктов. Поэтому хозяйки в праздничные дни стараются первыми запастись колодезной водой. Девушки ходят в святочную ночь к колодцу и по отражению в его воде гадают о будущем. Приносят оттуда воду в ковше и плещут ею на девятый венец дома: если попадешь на него — выйдешь замуж.

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