СК попросил суд прекратить дело бизнесмена о невыплате зарплаты двум сотрудникам

В Петрозаводске директор организации предстанет перед судом за невыплату заработной платы двум сотрудникам 66 тыс. рублей.

В отношении бизнесвумен возбудили дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации").

По версии следствия, с июня 2016 года по январь 2017 года директор фирмы не выплачивала зарплату 2 сотрудникам. Деньги она тратила на извлечения прибыли от коммерческой деятельности общества, тем самым нарушая конституционные права и законные интересы работников. Сумма невыплаченной заработной платы составила более 66 тыс. рублей.

По данным карельского Следкома, учитывая, что директор признала свою вину, впервые совершила преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, полностью возместила работникам предприятия материальный ущерб, следователем направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении нее с назначением судебного штрафа.