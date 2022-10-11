СК России по Западному военному округу открыл горячую линию для мобилизованных из Карелии

В военном следственном управлении СК России по Западному военному округу работает горячая телефонная линия для участников специальной военной операции, мобилизованных и их семей.
В военном следственном управлении СК России по Западному военному округу организована горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей по номеру телефона 8 (812) 494-21-02.
Ранее сообщалось, Следком Карелии открыл свою горячую линию для участников спецоперации и мобилизованных.
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