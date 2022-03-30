СК «Век» ведёт работы по строительству общеобразовательной школы в посёлке Деревянка

21 марта 2022 года, согласно гос. контракту с КУ РК «Управление капитального строительства Республики Карелия», строительная компания «Век» начала работы по строительству здания общеобразовательной школы в посёлке Деревянка Прионежского муниципального района.

На днях, в рамках рабочего совещания, территорию строительства школы посетили вице-спикер Законодательного Собрания Карелии Ольга Шмаеник, заместитель Премьер-министра Правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник, Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов, Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев, Глава Администрации Прионежского района Григорий Шемет и Глава Деревянкского сельского поселения Марина Пудина.

Напомним, что изначально контракт на строительство школы был заключён с одной из московских компаний-подрядчиков, которая нарушила сроки и условия договора с Правительством Карелии. В данный момент организация привлекается к штрафным санкциям.

В марте этого года работы продолжил один из ведущих застройщиков Республики Карелия — Строительная компания «Век», которая зарекомендовала себя как надёжный застройщик, отвечающий за качество и сроки выполнения своих работ.

В переговорах с компанией «Век» о продолжении строительства социально значимого объекта лично участвовал Глава Карелии Артур Парфенчиков. «Наша цель — открыть школу 1 сентября 2023 года», — сообщил руководитель республиканского Минстроя Виктор Рассыпнов.

Согласно проекту, планируется возвести трёхэтажное монолитное здание из двух секций. Новая школа рассчитана на 200 учащихся, наполняемость аудиторий — 25 учеников.

Внутри здания и на территории объекта будут созданы все необходимые условия для детей и их комфортного обучения. В школе оборудуют три спортивных зала: тренажёрный, общий, а также зал для занятий с детьми, отнесёнными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.

На территории образовательного учреждения предусмотрено много спортивных сооружений и физкультурно-спортивных зон общей площадью более пяти тысяч квадратных метров. В том числе: зоны отдыха, площадки для различных игр и соревнований, поле для мини-футбола, тренажёры, беговая дорожка и отдельная спортплощадка для младших классов.

Сегодня ведутся работы по армированию и бетонированию стен и перекрытий. В апреле этого года запланировано закончить строительство третьего этажа, парапетов и выходов на кровлю второй секции школы. В мае СК «Век» планирует начать кровельные работы и установку оконных блоков во второй секции, в первой секции продолжатся монолитные работы. На объекте трудятся не менее 26 человек. Работы ведутся с 8 до 21 часа без выходных.

С деталями строительства участников совещания познакомил исполнительный директор компании «Век» Алексей Турков. Встреча прошла позитивно, все присутствующие обратили внимание на то, что за такой короткий срок выполнен большой объём работ, а на территории стройки соблюдаются чистота и порядок, а также строго отслеживаются правила техники безопасности.