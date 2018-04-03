СК возбудил дело после смерти многодетной матери в роддоме Петрозаводска

В Петрозаводске расследуется уголовное дело по факту смерти женщины после родов, сообщает пресс-служба Следкома Карелии.

По версии следствия, 11 марта 2018 года в родильном доме им. Гуткина женщине сделали кесарево сечение, в результате родился здоровый младенец. После родов состояние роженицы ухудшилось и ей понадобилась медицинская помощь, при оказании которой проводились реанимационные мероприятия, но, несмотря на это, женщина скончалась.

"В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза", - отметили в пресс-службе.

Ранее "Столица на Онего" рассказывала о произошедшем.