СК возбудил дело после смерти многодетной матери в роддоме Петрозаводска

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В Петрозаводске расследуется уголовное дело по факту смерти женщины после родов, сообщает пресс-служба Следкома Карелии.
По версии следствия, 11 марта 2018 года в родильном доме им. Гуткина женщине сделали кесарево сечение, в результате родился здоровый младенец. После родов состояние роженицы ухудшилось и ей понадобилась медицинская помощь, при оказании которой проводились реанимационные мероприятия, но, несмотря на это, женщина скончалась.
"В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза", - отметили в пресс-службе.
Ранее "Столица на Онего" рассказывала о произошедшем.
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