Скалолазы из Карелии завоевали четыре золота на чемпионате Северо-Запада

Сборная Карелии успешно выступила на чемпионате и первенстве Северо-Запада по скалолазанию, проходившем 7-8 февраля в Апатитах в Мурманской области на скалодроме «Вертикаль»
Главным триумфатором стал Кирилл Каляшов, выигравший золото как среди юношей 17–18 лет, так и в абсолютном зачёте среди мужчин, сообщил Центр спортивной подготовки.
Ключевые достижения
Дисциплина «трудность»:
Кирилл Каляшов — главный герой старта.
1 место — юноши 17–18 лет;
1 место — мужчины.
Анастасия Каляшова — 2 место (юниорки 19–20 лет).
Дмитрий Игнатович — 2 место (юниоры 19–20 лет).
Финалисты сборной Карелии:
— Алексей Шогин — 5 место (юноши 15–16 лет);
— Юлия Игнатович — 6 место (девушки 13–14 лет);
— Николь Тютрюмова — 6 место (девушки 15–16 лет);
— Олег Кирсанов — 10 место (юноши 10–12 лет).
Всего в финал дисциплины «трудность» вышли 7 карельских спортсменов.
Дисциплина «скорость» (в рамках городских соревнований):
Алексей Шогин — 1 место (юноши 15–16 лет);
Николь Тютрюмова — 2 место (девушки 15–16 лет);
В финал дисциплины «скорость» и борьбу за призовые места также вышли:
Юлия Игнатович, Екатерина Каляшова, Лада Тютрюмова, Злата Мушникова.
Всего в финалы двух дисциплин вышли 13 спортсменов из Карелии.
Трое скалолазов сборной Карелии вскоре отправятся в Воронеж для участия во всероссийских соревнованиях, где представят регион.
В соревнованиях участвовали 157 спортсменов из восьми регионов. Карелию представляли 19 скалолазов.
Ранее женская пара из Карелии Евангелина Грищук и Валерия Третьякова завоевали бронзовую медаль на Первенстве Северо-Западного федерального округа по спортивной акробатике.