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Новости. Общество
16:07, 23 Марта 2018

СКАНДАЛ: Власти Петрозаводска закрыли три загородных детских лагеря

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В этом году три из четырех детских лагеря, которые числятся на балансе Петрозаводска, будут закрыты и не примут детей на летний отдых, сообщили профсоюзы Карелии.

Как сообщила на заседании республиканской трехсторонней комиссии 23 марта замминистра образования республики Наталья Волкова, республика оказалась в непростой ситуации с организацией загородного детского отдыха. Три детских лагеря Петрозаводского городского округа "Айно", "Уя", "Дружба" в этом году будут закрыты для участия в летней оздоровительной кампании.

Их состояние и те сложности, с которыми их удалось открыть в 2017 году стали последней каплей для Петрозаводска. В 2018 году будет работать лишь один лагерь — "Старт". Планируется, разумеется, что учреждение будет работать с полной загрузкой и в несколько смен, но вместить всех желающих не сможет.

Как отметила Наталья Волкова, состояние баз для загородного детского отдыха в Карелии таково, что ни республике, ни муниципалитетам не справиться с решением проблемы.

Карелии нужны новые детские лагеря, построить которые может только федеральная программа. По словам замминистра, правительство уже обратилось с письмом в соответствующие российские министерства, Законодательное собрание Карелии с просьбой объединить усилия, чтобы вернуть детям республики нормальный загородный отдых.

В свою очередь председатель Союза организаций профсоюзов Карелии Илья Косенков напомнил, что правительство республики не заинтересовало предложение вернуть в систему республиканского детского отдыха лагерь "Лесная сказка". Он оказался для собственников непрофильным активом и судьба его неясна. В том числе на его месте может возникнуть коттеджный поселок. Возможно, к этому сезону он смог бы стать подспорьем в возникшей ситуации, если грамотно подойти к решению вопроса.

По сведениям Минобразования республики, на 2018 год в бюджете заложено на детскую оздоровительную кампанию 69 миллионов рублей, идет отбор лагерей Краснодарского края.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Жуков
2018-03-23 16:46:12
Отношение власти к детям и пожилым, есть отношение к своему будущему.
елпидифор
2018-03-23 16:28:56
Не беда, скоро начнется, видимо, обмен: сирийских детей в Карелию, ну, а наших куда президент пошлет. Он, прямо-таки, как дедушка Ленин ,- детей любит.
Гость
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