СКАНДАЛ: Власти Петрозаводска закрыли три загородных детских лагеря

В этом году три из четырех детских лагеря, которые числятся на балансе Петрозаводска, будут закрыты и не примут детей на летний отдых, сообщили профсоюзы Карелии.

Как сообщила на заседании республиканской трехсторонней комиссии 23 марта замминистра образования республики Наталья Волкова, республика оказалась в непростой ситуации с организацией загородного детского отдыха. Три детских лагеря Петрозаводского городского округа "Айно", "Уя", "Дружба" в этом году будут закрыты для участия в летней оздоровительной кампании.

Их состояние и те сложности, с которыми их удалось открыть в 2017 году стали последней каплей для Петрозаводска. В 2018 году будет работать лишь один лагерь — "Старт". Планируется, разумеется, что учреждение будет работать с полной загрузкой и в несколько смен, но вместить всех желающих не сможет.

Как отметила Наталья Волкова, состояние баз для загородного детского отдыха в Карелии таково, что ни республике, ни муниципалитетам не справиться с решением проблемы.

Карелии нужны новые детские лагеря, построить которые может только федеральная программа. По словам замминистра, правительство уже обратилось с письмом в соответствующие российские министерства, Законодательное собрание Карелии с просьбой объединить усилия, чтобы вернуть детям республики нормальный загородный отдых.

В свою очередь председатель Союза организаций профсоюзов Карелии Илья Косенков напомнил, что правительство республики не заинтересовало предложение вернуть в систему республиканского детского отдыха лагерь "Лесная сказка". Он оказался для собственников непрофильным активом и судьба его неясна. В том числе на его месте может возникнуть коттеджный поселок. Возможно, к этому сезону он смог бы стать подспорьем в возникшей ситуации, если грамотно подойти к решению вопроса.

По сведениям Минобразования республики, на 2018 год в бюджете заложено на детскую оздоровительную кампанию 69 миллионов рублей, идет отбор лагерей Краснодарского края.