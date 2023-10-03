Скандально известная фирма выиграла аукцион по организации питания в школе №55 в Петрозаводске

ООО «Диетгрупп», участвующее в судебном разбирательстве по делу о взятках, займется организацией питания учеников самой большой школы в столице Карелии.

«Диетгрупп» выиграла 3 октября аукцион на организацию питания в школе №55, где обучаются более 1600 детей. Компания, являющееся участником судебного процесса о взяточничестве, где врач-диетолог Республиканской больницы имени В.А.Баранова обвиняется в получении взятки от учредителя «Диетгрупп», предложила самую низкую цену на свои услуги, не дав шанса другим пяти участников торгов. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии» со ссылкой на свой источник.

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