Ларек скандального «Сеньора Помидора» снесут на Древлянке в Петрозаводске

Павильон должны демонтировать до конца месяца.

Администрация Петрозаводска потребовала демонтировать незаконно установленный торговый павильон «Сеньор Помидор» на Древлянке.

Торговая точка находится около дома 22 корпус 1 на Лососинском шоссе. Владельцу дали срок до 1 сентября, чтобы самостоятельно убрать конструкцию. Если этого не произойдет, объект снесут принудительно, а расходы взыщут через суд.

Напомним, ларек «Сеньор Помидор» принадлежит предпринимателю Амилу Ахмадли. Имя бизнесмена стало известно после скандала с ларьками на Древлянке: мэрия Петрозаводска сначала разрешила установить их на бульваре Интернационалистов, а после возмущения горожан запретила. Предприниматель при этом уже успел установить часть конструкций.

Предприниматель начал воевать не с мэрией, а с горожанами, которые выступили против появления павильонов в зеленой зоне. В итоге после публичных скандалов и агрессивного поведения предпринимателя, которое записали на видео, им заинтересовались правоохранительные органы. Выяснилось, что бизнесмен был судим, дважды менял имя, и жил под чужим именем с незаконным видом на жительство находится в России. Предприниматель покинул страну.

Напомним, ранее петрозаводский фотограф раскритиковал расположение торговых ларьков на набережной.