Скандальный мост в карельской Хийденсельге частично отремонтируют до конца года

Мост через реку Янисйоки в поселке Хийденсельга Питкярантского района, который за 5 лет пришел в негодность, все же частично отремонтируют до конца года.
О плохом состоянии моста через реку Янисйоки в соцсетях не раз сообщали местные жители. Причем данный мост был построен в 2020 году за 13 млн рублей и за такой период не должен быть развалиться. Тем не менее, теперь ему снова требуется ремонт. По данным главы Минтранса Карелии Дмитрия Крылова, мост действительно находится в неудовлетворительном состоянии. У него поврежден колесопровод, есть отклонения у отдельных свай русловых опор, есть разрушение береговых опор из монолитного бетона. Для решения проблемы, сообщает министр, требуется разработка проектной документации на выполнение работ по устранению этих дефектов с последующим проведением самого ремонта. При этом в 2025 году средства Дорожного фонда Республики Карелия уже полностью распределены.
В то же время и. о. главы администрации Питкяратского муниципального округа Сергей Матвеев сообщил у себя на странице, что в текущем году все же будут выполнены работы по замене деревянного настила. Все остальные работы, вероятно, перенесут на следующий год. Мост, отметим, находится в муниципальной собственности Ляскельского поселения.
Добавим, что срок его гарантийного обслуживания истек. Таким образом построенный в 2020 году мост прослужил всего 5 лет. Подрядчик, который выполнил работы, никакой ответственности, вероятно, не понесет. На фото: так выглядет мост в 2020 году.
