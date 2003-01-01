Скандальный участок на улице Хейкконена в Петрозаводске заасфальтировали

В Петрозаводске завершили первый этап благоустройства участка улицы Хейкконена на Древлянке.

На участке от Сиреневой до Учительской улицы рабочие уложили новый асфальт и оборудовали тротуар. Об этом сообщила глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

— Жители района остались довольны результатом. Написали в соцсетях, что гулять стало приятнее и спокойнее. Спасибо за обратную связь! — сказала она.

Работы на улице Хейкконена продолжатся. В планах — установить дополнительные фонарные столбы на неосвещенных участках и сделать тротуар в районе детских садов № 119 и № 121.

Напомним, жители Древлянки неоднократно обращали внимание на необходимость ремонта дороги на этой улице. Эта улица сейчас стала одной из главных дорожных артерий, по которой жители Древлянки выбираются в город. Летом в сухую погода трасса утопает в пыли, по этой дороге без тротуара также ходят школьники.

Сперва в мэрии обещали заняться дорогой в 2026 году, но средства нашлись раньше.