Скандальный участок улицы Хейкконена в Петрозаводске заасфальтируют уже в этом году

Местные жители много раз просили заасфальтировать этот утопающий в пыли участок дороги, по которому многие жители Древлянки едут в город.

В мэрии Петрозаводска все-таки нашли средства на асфальтирование части улицы Хейкконена на Древлянке. Эту информацию подтвердила глава города Инна Колыхматова. По ее словам, такая возможность появилась за счёт экономии средств, образовавшейся в рамках конкурсных процедур. Причем участок от улицы Сиреневая (от жилого комплекса «Иволга» до улицы Учительской) заасфальтируют уже до конца октября. В этом же году здесь появится тротуар шириной 1,5 метра. Все работы будут проводить в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Жители Древлянки неоднократно обращали внимание на необходимость ремонта дороги на этой улице. Эта улица сейчас стала одной из главных дорожных артерий, по которой жители Древлянки выбираются в город. Летом в сухую погода трасса утопает в пыли, по этой дороге без тротуара также ходят школьники.

Ранее в мэрии обещали заняться дорогой в 2026 году, но, как видим, средства нашлись раньше.