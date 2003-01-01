Реклама на сайте
Названы 10 самых продаваемых автомобилей в России в августе

10:10

В Олонецком районе спасли мужчину, у которого в лодке случился инсульт

09:50

Скандальный участок улицы Хейкконена в Петрозаводске заасфальтируют уже в этом году

09:30

Задержится ли тепло: карельские синоптики сделали прогноз на сентябрь

09:00

В Петрозаводске снесут ларек скандального «Сеньора Помидора»

08:40

Новый мост через реку Чирко-Кемь досрочно построили в селе в Карелии

08:20

Сквер и дорога к школе спасены: в Петрозаводске вовремя починили ливневку

08:00

Книжный фестиваль пройдет в Петрозаводске

07:40

Карелия вошла в тройку регионов России с самой красивой осенью

07:20

Глава Республики Карелия проверил готовность ФАПа в Приладожье к приему пациентов

07:00

Вечером в Петрозаводске жёстко сбили пешехода

06:40

Названы причины обращения за помощью российских туристов

00:10

Полярное сияние озарило небо над Карелией

23:00

«Третье сентября»: история хита Шуфутинского, ставшего всенародным мемом

22:00

Человек погиб в огне на севере Карелии

21:30

Крупнейший форум камнеобработки «Карелфорум 2025» пройдет в Петрозаводске

21:00

В Суоярви простились с погибшим в зоне СВО

20:00

Нетрезвых водителей будут ловить в Петрозаводске два дня

19:20

В лесах Карелии сохраняется режим пожарной опасности

19:00

В поселке Куркиеки завершены работы по благоустройству набережной

18:30

Автобусный рейс по маршруту «Валдай — Сегежа» вновь отменили

18:20

Дети погибших участников СВО посетили фабрику мороженого «Lumipallo»

18:10

В Петрозаводске до конца осени откроют первую в России цифровую верфь

18:00

Молодой человек в Карелии обвиняется в убийстве отчима

17:40

Численность таежных клещей хотят уменьшить с помощью грибов-паразитов

17:20

Ветрено, без осадков и до +19°С: чем погода порадует жителей Карелии 3 сентября

17:00

Умер актёр фильма «Зелёная миля» Грэм Грин

16:40

Футбол, баскетбол, волейбол и шахматы – большая спортивная площадка появилась в новом районе «Talojarvi. Город у воды»

16:30

Горожан приглашают перевернуть календарь в ротонду

16:20

Росгвардейцы изъяли 9 единиц оружия за неделю в Карелии

16:00

Парковку возле ж/д вокзала в Петрозаводске украсят яркими граффити

15:30

«Как я проеду все 200 км, если уже сейчас еле кручу?» Участники карельского веломарафона поделились впечатлениями от заезда

15:10

На Перевалке в Петрозаводске микроавтобус на скорости врезался в иномарку

14:40

Петрозаводск заработал 12 миллионов рублей на туристическом налоге

14:15

Администрация Петрозаводска не может найти денег на обустройство опасного перехода

13:45

В Карелии взорвали боеприпасы времён Великой Отечественной войны

13:20

Более 2,5 тысячи детей сели за парты в Медвежьегорском районе

13:10

Родные ищут очевидцев смертельного ДТП в Карелии

13:00

Бывшие зэки вынесли из магазинов Петрозаводска 20 пачек сливочного масла и 15 упаковок сыра

12:40

В отечественный прокат вышла фантастическая комедия «Семейный призрак» с Никитой Кологривым

12:10

В торгово-развлекательном центре «Тетрис» устроили большой праздник для детей в День знаний

12:00

Жительница Кондопожского района украла 2 млн рублей, выделенных на компенсацию труда «Земского доктора»

11:40

Спамеры и мошенники пытались дозвониться жителю Петрозаводска более 16 тысяч раз

11:30

Семь белорусских хоккеистов пополнили состав команды «Динамо-Карелия»

11:20

Китай вводит безвизовый режим для россиян

11:00

В России изменили порядок расчета отпускных

10:20

Глава Карелии рассказал, какие школы республики ждет капитальный ремонт

09:55

Петрозаводский пенсионер перехитрил телефонных мошенников и спас сбережения

09:30

В России предложили продлить выплаты многодетным семьям до совершеннолетия младшего ребенка

09:00

Треть отелей в Карелии исчезла с сайтов бронирования

08:40

Роспотребнадзор Карелии напугал школьников последствиями несоблюдения правил гигиены

08:20

Карелия вошла в топ-15 направлений для отдыха в бархатный сезон

08:00

В России запретили продавать землю отдельно от дачи

07:40

Финляндия начала военные учения рядом с Карелией

07:20

26 жителей Карелии обратились за неделю с жалобами на укусы клещей

07:00

Новая гостиница на 88 номеров открылась в центре Петрозаводска

06:30

Российские ритейлеры нашли способ продавать iPhone без предустановленного RuStore

00:10
Скандальный участок улицы Хейкконена в Петрозаводске заасфальтируют уже в этом году
Сегодня 09:30 Благоустройство
Местные жители много раз просили заасфальтировать этот утопающий в пыли участок дороги, по которому многие жители Древлянки едут в город.

фото: © «Столица на Онего»

В мэрии Петрозаводска все-таки нашли средства на асфальтирование части улицы Хейкконена на Древлянке. Эту информацию подтвердила глава города Инна Колыхматова. По ее словам, такая возможность появилась за счёт экономии средств, образовавшейся в рамках конкурсных процедур. Причем участок от улицы Сиреневая (от жилого комплекса «Иволга» до улицы Учительской) заасфальтируют уже до конца октября. В этом же году здесь появится тротуар шириной 1,5 метра. Все работы будут проводить в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Жители Древлянки неоднократно обращали внимание на необходимость ремонта дороги на этой улице. Эта улица сейчас стала одной из главных дорожных артерий, по которой жители Древлянки выбираются в город. Летом в сухую погода трасса утопает в пыли, по этой дороге без тротуара также ходят школьники.

Ранее в мэрии обещали заняться дорогой в 2026 году, но, как видим, средства нашлись раньше.

 

